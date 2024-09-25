Алексей Логвиненко: Для нас важно поддерживать здание Молодежного театра в достойном виде

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону полным ходом проходит капитальный ремонт кровли Молодёжного театра в рамках национального проекта «Культура». Работы стартовали в марте 2024 года.Учреждение на площади Свободы имеет богатую историю и уникальную архитектуру. В декабре зданию исполнится 125 лет. Театр является одним из важных культурных объектов не только донской столицы, но и всего региона.— Для нас важно поддерживать здание в достойном виде, — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. — В настоящее время выполнен монтаж примыканий мягкой кровли, оштукатурены парапеты здания, идет монтаж фальцевой кровли и др.Во время ремонта труппа Ростовского молодежного театра гастролирует по другим городам страны. Впервые выступление состоялось на новой сцене театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Показы прошли в рамках программы «Большие гастроли». В репертуар вошли постановки «Земля Эльзы», «Коварство и любовь», «Метель».— Для ростовских актеров большая честь представить донское театральное искусство на сцене одного из лучших театров страны. А мы, в свою очередь, гордимся нашими артистами и желаем им дальнейших успехов, — добавил Алексей Логвиненко.Ростовский молодёжный театр не перестает пополнять копилку своих достижений. Учреждение впервые приняло участие в XXIV Международном Волковском театральном фестивале. Традиционная тема фестивальной программы – «Русская классика на сцене Первого русского театра».В этом году Волковский фестиваль был посвящен празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и прошел под девизом: «Пушкин: современники и современность».