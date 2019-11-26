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В Ростове будут судить полицейских, организовавших наркобизнес

В Ростове будут судить полицейских, организовавших наркобизнес
В Ростове в суд передано уголовное дело в отношении полицейских, занимавшихся продажей наркотиков.

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковый отдела полиции Ленинского района покупали и хранили в служебном кабинете наркотики и психотропные вещества синтетического и растительного происхождения. Распространять их они заставляли наркозависимых путём «закладок».
- Также полицейские обвиняются в вымогательстве взяток на общую сумму более 800 тысяч рублей за непривлечение лиц к уголовной ответственности, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Помимо этого, сотрудники полиции обвиняются в избиении двух молодых людей. Таким образом они пытались заставить их сознаться в совершении преступления.

Дело в отношении организатора полицейского наркобизнеса выделено в отдельное производство.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После того как подозреваемым вручат копии обвинительного заключения, дело будет передано в Ленинский районный суд для рассмотрения.

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