Двоих полицейских задержали за вымогательство взятки в полмиллиона рублей
В Ростове двоих полицейских задержали за вымогательство взятки. Правоохранители потребовали с потерпевшего 500 тысяч рублей. В отношении оперуполномоченных отделения полиции № 1 (Ворошиловский район) отдела по контролю за оборотом наркотиков возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, полицейские сфальсифицировали доказательства причастности ростовчанина к незаконному обороту наркотиков. Они обещали не привлекать его к ответственности, если он передаст им 500 тысяч рублей.
16 марта оперативников при получении оговоренной суммы задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
- В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
Следователь направил в суд ходатайство о помещении подозреваемых под стражу на время расследования.
В настоящее время оба оперуполномоченных уволены из полиции.