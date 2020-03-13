Двоих полицейских задержали за вымогательство взятки в полмиллиона рублей



В Ростове двоих полицейских задержали за вымогательство взятки. Правоохранители потребовали с потерпевшего 500 тысяч рублей. В отношении оперуполномоченных отделения полиции № 1 (Ворошиловский район) отдела по контролю за оборотом наркотиков возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, полицейские сфальсифицировали доказательства причастности ростовчанина к незаконному обороту наркотиков. Они обещали не привлекать его к ответственности, если он передаст им 500 тысяч рублей.

16 марта оперативников при получении оговоренной суммы задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

- В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



Следователь направил в суд ходатайство о помещении подозреваемых под стражу на время расследования.



В настоящее время оба оперуполномоченных уволены из полиции.