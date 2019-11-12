В Ростове будут судить двоих парней, похитивших арендованную иномарку в аэропорту Платов



В Ростове завершено расследование в отношении молодых людей, похитивших арендованную в аэропорту Платов иномарку. Об этом 14 ноября сообщили в Южной транспортной прокуратуре.



По версии следствия, в начале 2019 года 28-летний заключённый договорился с двумя 20-летними жителями Ростова о краже автомобиля. Молодые люди должны были похитить машину компании, оказывающей услуги проката в аэропорту Платов.

- В ходе расследования установлено, что двое ростовчан приехали в аэропорт и получили на двое суток автомобиль «Хендай Солярис», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре. - На следующий же день они передали транспортное средство неустановленному лицу на продажу.



В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Аксайский районный суд.



Молодым людям грозит лишение свободы на срок до шести лет.