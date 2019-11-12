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В Ростове будут судить двоих парней, похитивших арендованную иномарку в аэропорту Платов

В Ростове будут судить двоих парней, похитивших арендованную иномарку в аэропорту Платов
В Ростове завершено расследование в отношении молодых людей, похитивших арендованную в аэропорту Платов иномарку. Об этом 14 ноября сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в начале 2019 года 28-летний заключённый договорился с двумя 20-летними жителями Ростова о краже автомобиля. Молодые люди должны были похитить машину компании, оказывающей услуги проката в аэропорту Платов.
- В ходе расследования установлено, что двое ростовчан приехали в аэропорт и получили на двое суток автомобиль «Хендай Солярис», - рассказали в Южной транспортной прокуратуре. - На следующий же день они передали транспортное средство неустановленному лицу на продажу.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в Аксайский районный суд.

Молодым людям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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