Ростовчанин украл у пассажира в аэропорту Платов сумку с 200 тысячами рублей





В аэропорту Платов ростовчанин украл у пассажира сумку с крупной суммой денег.



В здании аэропорта 32-летний житель Московской области во время прохождения интроскопа по невнимательности забыл свою сумку, в которой было 200 тысяч рублей, кредитные карты и документы. Пропажу он обнаружил через час после прохождения контроля.



Мужчина обратился в линейный отдел полиции в аэропорту. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что сумку взял один из пассажиров, который вылетел в Москву. Информацию о нём передали в отдел полиции столичного аэропорта Шереметьево. Подозреваемого в краже задержали по прибытии в Москву.

- Им оказался 33-летний житель города Ростова-на-Дону. У него полицейские обнаружили и изъяли похищенную сумку с деньгами и документами, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - Также установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.