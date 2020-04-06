Жителя Ростовской области будут судить за кражу ноутбука в электричке

В Ростовской области будут судить жителя города Зверево за кражу ноутбука в электричке «Ростов - Лихая».



По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина, воспользовавшись тем, что один из пассажиров уснул, украл его ноутбук. Стоимость техники составила более 60 тысяч рублей.



После задержания в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Красносулинский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.



Известно, что на момент совершения преступления, мужчина нигде не работал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.