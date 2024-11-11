В Ростове будет ограничено движение по улице Комсомольской с 16 ноября

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В Ростове-на-Дону на протяжении месяца будет ограничено движение по улице Комсомольской. Об этом проинформировал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Причины временных неудобств связаны с изменением сроков проведения ремонтных работ на данном участке газопровода. Ограничения вступят в силу с 16 ноября и продлятся до 16 декабря. Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Комсомольской в пределах улицы 39-я Линия до дома № 62 на Комсомольской.Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты при движении по городу.