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В Ростове будет ограничено движение по улице Комсомольской с 16 ноября

В Ростове будет ограничено движение по улице Комсомольской с 16 ноября

В Ростове-на-Дону на протяжении месяца будет ограничено движение по улице Комсомольской. Об этом проинформировал департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Причины временных неудобств связаны с изменением сроков проведения ремонтных работ на данном участке газопровода. Ограничения вступят в силу с 16 ноября и продлятся до 16 декабря. Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Комсомольской в пределах улицы 39-я Линия до дома № 62 на Комсомольской.

Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты при движении по городу.
Фото: DonDay
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