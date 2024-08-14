В Ростове из-за фестиваля ограничат движение транспорта в центре города

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В Ростове-на-Дону из-за туристического гастро-ремесленного фестиваля «Купеческий двор» ограничат движение машин в центре города. Информацию об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 17 августа с 15:00 до 23:40 следующего дня движение транспорта будет запрещено по улице Шаумяна на участке от проспекта Ворошиловского до переулка Газетного. Кроме того, на этом участке ограничат остановку и стоянку машин.Напоминаем, что с 15 августа на улице Нансена будет ограничено движение транспорта. Это коснется участка возле дома № 99, который находится недалеко от жилого комплекса «Звезда Столицы». Аналогичные ограничения будут действовать и на участке дороги по улице Шеболдаева. Там водители не смогут свободно проехать от здания № 2А до строения № 2М.