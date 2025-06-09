В Ростове борются за жизнь пса, которого жестоко изрезали ножом

Фото: приют «Добрые руки»

В Ростове-на-Дону борются за жизнь пса, подвергшегося жестокому нападению с ножом. Об этом трагическом случае сообщает портал DonDay, ссылаясь на сотрудников приюта «Добрые руки».Собаку, получившую кличку Глобус, доставили в приют неравнодушные граждане. Пес продолжительное время обитал на улице, страдая от серьезного заболевания – пролапса прямой кишки.Пролапс прямой кишки у собак является опасным состоянием, требующим немедленного вмешательства. Отсутствие своевременной ветеринарной помощи может привести к тяжелым последствиям, угрожающим здоровью и жизни животного, таким как кровотечение, некроз тканей и инфекции.Животное было срочно доставлено в ветеринарную клинику, где работники приюта узнали ужасную историю его жизни.Волонтеры рассказали, что Глобус когда-то был домашним питомцем. После смерти хозяина, как это часто бывает, родственники отказались от собаки, и он оказался на улице.Выяснилось, что над Глобусом неоднократно издевались, нанося ножевые ранения. Кроме того, у него несколько раз наблюдался пролапс кишки.В ближайшее время Глобусу предстоит операция, но возникла новая сложность – после выписки из клиники ему некуда идти. Приют переполнен и не может принять его, а возвращение на улицу после операции, требующей особого ухода, исключено.Сотрудники приюта надеются, что вскоре для Глобуса найдутся любящий дом и заботливый хозяин.