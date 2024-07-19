В Ростове более 50% многоквартирных домов подготовлены к отопительному сезону

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В администрации Ростова-на-Дону состоялось очередное заседание городского штаба по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 годов. В плановом режиме продолжаются работы по подготовке отопительных систем в 4 800 МКД с центральным отоплением. По данным глав администраций районов Ростова, на сегодняшний день из этого числа работы завершены в 2 610 многоквартирных домах. Это составляет 54% от общего числа.- Администрациям районов города поручено уделить особое внимание подготовке домов старой постройки, а также домов с непосредственным управлением и жилищного фонда, временно находящегося без управления жилищными организациями. Ресурсоснабжающими организациями также ведутся работы по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону, - отметил директор Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Станислав Марченко.Из 166 постоянно действующих котельных АО «Теплокоммунэнерго» уже подготовлено 119. Гидравлические испытания прошли на 238,716 тр. км от сетей генерации АО «Теплокоммунэнерго», в том числе 85,148 тр. км от прочих теплоисточников, что составляет 83%. Всего запланировано подготовить 327,01 тр. км.Также активную подготовку к отопительному сезону ведут «Ростовские тепловые сети». В плановом режиме ведется модернизация 11 участков теплосетей.В рамках заседания штаба были подведены итоги третьего этапа гидравлических испытаний тепловых сетей в центральной части города.По данным ООО «Ростовские тепловые сети», после гидравлической опрессовки тепловых сетей, которую проводили с 24 июня по 18 июля, горячее водоснабжение восстановлено в 516 МКД. Всего на время испытаний был отключен 621 дом. Все дефекты, выявленные на магистральных сетях, устранены.В то же время во время работ в зоне ответственности АО «Теплокоммунэнерго» обнаружены дефекты на тепловых вводах, по которым ресурсы подаются непосредственно в дома. Сейчас специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в дома людей горячую воду.- Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации города. Составлен график ремонтных работ. Учитывая большой объем, все дефекты планируется устранить за две недели, – уточнил Марченко.Стоит отметить, что устранение дефектов после летних испытаний поможет обеспечить максимальную надежность системы теплоснабжения в зимний период.