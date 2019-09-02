В день «трёх девяток» в Ростовской области поженится 231 пара



Фото: mzgazeta.ru

Красивые даты традиционно привлекают молодожёнов. Очередное необычное сочетание цифр – 19.09.2019 – выпало в этом году на четверг.



Несмотря на это, более двух сотен пар в Ростовской области решили зарегистрировать свой брак в эту дату. В учреждениях для влюбленных сделали исключение.



Всего заявления подала 231 пара. Большинство из них – жители Ростова. В донской столице 19 сентября появится более 100 семей. В Кировском отделе ЗАГС зарегистрируют 38 браков, в Октябрьском – 30, в Первомайском – 17 и в Пролетарском – 16.



В Ростовской области 19 сентября большинство браков зарегистрируют в Аксайском районе. Там поженятся 20 пар, в Батайске – 12 и по 10 пар – в Неклиновском и Октябрьском районах.