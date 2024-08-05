Алексей Логвиненко: Сквер Пионеров благоустроят осенью 2024 года

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону полным ходом идут работы по благоустройству сквера Пионеров на улице Профсоюзной (Железнодорожный район). Обновленное общественное пространство откроют для горожан осенью 2024 года.— Мы обновляем его в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России, — прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко.Ростовчане большинством голосов выбрали сквер в качестве объекта благоустройства в прошлом году. Жители города участвовали в областном конкурсе онлайн.— На данный момент завершено обустройство современной детской игровой площадки с резиновым покрытием, — уточнил Алексей Логвиненко. — Уже установлены малые архитектурные формы, в том числе входная арка, 36 скамеек, 30 урн, 62 опоры освещения со светодиодными светильниками.Также рабочие снесли аварийные деревья, обрезали ветки у разросшихся растений. Позже там высадят 33 лиственных дерева, свыше 800 кустарников, посеют газон на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Еще более 250 квадратных метров займут новые цветники.Финальный этап работ — обновление дорожек и тротуаров. Всего плитку планируют выложить примерно на 4,7 тысячи квадратных метрах сквера. Полностью завершить благоустройство объекта планируют в октябре.Стоимость проекта составляет около 42 миллионов рублей. Средства выделены из бюджетов разных уровней: федерального, регионального, городского. Основная часть денег (40,7 миллиона рублей) получена из казны страны.