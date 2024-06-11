В Ростове благоустроят сквер и детскую площадку возле ТЦ «Сокол»

Фото: Ростов.РУ

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки находится небольшой сквер с названием «Соколенок». Расположен он рядом с одним из популярных торговых центров Западного — ТЦ «Сокол». В парке круглый год кипит жизнь. Там ежедневно гуляют жители района, мамочки с детьми и влюбленные пары. Однако несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что эту идиллию собираются разрушить новой застройкой.Поводом для тревоги стал документ, опубликованный на сайте администрации города. В нем сообщалось о проведении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Речь шла о переводе сквера «Соколенок» площадью 5,1 тысячи квадратных метров из зоны Р-2 (с видом разрешенного использования «фонтаны; общественные туалеты; скверы») в Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий). Жители квартала испугались, что после смены статуса они лишатся единственного зеленого островка в районе.Президент ГК «Сокол» Арутюн Сурмалян рассказал, что участок, о котором идет речь в документе, расположен не в сквере, а за аллеей. Он не затрагивает территорию с детскими площадками и аттракционами. Соответственно, сквер, как и все зеленые насаждения, останутся нетронутыми. Более того, детский парк обновит оборудование, а в сквере осенью высадят новые деревья.Кроме того, преображение ждет и торговый центр «Сокол». Его планируют расширить, соединив со зданием на улице Батуринской. Между строениями появится переходная галерея. Для удобства ростовчан там откроется подземная парковка. Для любителей спорта на верхних этажах оборудуют плавательный бассейн с фитнес-центром.Из документа также следует, что после смены статуса участка там могут построить многоэтажное здание, парковку и трансформаторную подстанцию. Арутюн Сурмалян подчеркнул, что это всего лишь документальное описание зоны Р-4, какие объекты и на каких площадях можно строить. Это вовсе не значит, что это всё это будет построено.Новый объект действительно появится, но на месте бывших общественных туалетов. Предыдущий собственник участка планировал возвести там многоэтажный жилой дом. Теперь речи о здании, которое бы усложнило бы жизнь всего микрорайона, не идет. Однако пока не ясно, что именно планируется возвести. Учитывая, что рядом находится популярный среди ростовчан сквер, там могут появиться семейные или детские заведения.