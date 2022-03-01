В Ростове билет в зоопарк подешевел на 150 рублей
В Ростовском-на-Дону зоопарке снизили цену на входной билет. Об этом 3 марта рассказал сити-менеджер донской столицы на своей странице в «Инстаграме».
Теперь взрослые могут посетить зверинец за 400 рублей вместо 550. Для детей от 5 до 14 лет стоимость составит 150 рублей, а для дошкольников младше 5 - и вовсе бесплатно. Раньше эта цена предусматривала возрастные рамки только до 10 лет. По словам главы администрации Ростова, такое решение принято из-за экономической напряженности. Низкие цены позволят зоопарку стать более доступным для широкой аудитории. При этом цена билета в зоопарк стала самой низкой среди городов-миллионников.
Как сообщал Rostov.ru, пару месяцев назад цены на входной билет подскочили сразу на 200 рублей - с 350 до 550 для взрослых. А детям старше 10 лет он обходился в 150 рублей вместо 100. Теперь же цены практически вернулись к состоянию 2021 года. Единственной неизменной оставалась стоимость парковки и экскурсий для групп до 20 человек - 55 и 1 000 рублей.