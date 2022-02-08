В Ростовской области за месяц подскочили цены на сыр и овощи

Фото: www.cookingpalette.net.

В Ростовской области за месяц подорожал ряд продуктов. Актуальные цены 10 февраля опубликовал Ростовстат.По новым статистическим данным, за месяц выросли цены на говядину (с 419 до 423 рублей) и сельдь (с 245 до 250 рублей). Килограмм сливочного масла стал стоить на 23 рубля больше (613). В числе продуктов, на которые подскочила цена, оказался и сыр - с 589 до 603 рублей.За килограмм моркови теперь попросят в среднем 44 рубля, а не 41, за огурцы - 185 вместо 156, а за помидоры - 162 вместо 138 рублей. Виноград стоит 186 рублей. Это на 16 рублей дороже, чем месяц назад. Цена на бананы подскочила на девять рублей - до 87.Баранина, напротив, подешевела на восемь рублей. Ее можно купить в среднем за 453 рубля. На пять рублей упала стоимость охлажденных кур - теперь она составляет 169 рублей. На 14 рублей подешевел творог - до 356.Однако есть и те продукты, которые практически не изменили свою цену. В их числе - свинина (326 рублей), рыба (257), соль (14), овсяная и перловая крупы (41 рубль) и картофель (48 рублей).