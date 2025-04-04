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Пропавшую 15-летнюю азовчанку заметили в магазине в новой одежде

Пропавшую 15-летнюю азовчанку заметили в магазине в новой одежде
В Азове Ростовской области пропала 15-летняя школьница София Драверт. Поиски ведутся уже два дня.

Девочка 2 апреля пришла в школу, где работает ее мама Елена. Перед уроками София зашла к ней в кабинет, а потом ушла учиться. С этого момента Елена ее не видела.

Позже выяснилось, что девочка прогуляла занятия. К поискам подключились родные, близкие, полиция, СМИ и волонтеры. По информации волонтеров, после пропажи Софию видели в магазине Азова. Она была в новой одежде, что изменило ориентировки.

— Мы не можем точно сказать, где она сейчас, но рассматриваем все версии, включая Ростов, — отметил волонтер.


Рост Софии — 162 см, худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. Сейчас на ней синий вельветовый костюм и черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении девочки, позвоните по номерам: 8 (800) 550-10-54 или 112.
Фото: соцсети
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