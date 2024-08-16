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В Ростове без вести пропали двое друзей

В Ростове без вести пропали двое друзей
В Ростове родные ищут двух 22-летних парней. Максим Ломоносов и Александр Сташков не выходили на связь с вечера 14 августа.

Молодые люди проживают в Октябрьском районе. В тот день Александр вышел из дома около 19:00. Молодой человек направился в сторону Буденновского проспекта. Домой, к сожалению, он уже не вернулся.

Примерно в это же время на связь перестал выходить Максим Ломоносов. Последний раз его видели в районе Нансена.

- На связь не выходят, в соцсети не заходят ровно с того момента, такое поведение никогда не было типичным для обоих, - сообщают друзья молодых людей.

У Максима рыжие волосы, зелёные глаза, рост – 174 сантиметра, стройное телосложение. В последний раз его видели в синей футболке и чёрной кепке.

У Александра карие глаза, он лысый, есть много татуировок на теле. На шее у него есть шрам. Последний раз его видели в серой футболке, чёрной кепке и чёрных очках.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении этих молодых людей, сообщите по номеру: 112.
Фото: соцсети
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