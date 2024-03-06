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В Ростовской области ищут пропавшего 48-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 48-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 48-летний Евгений Попов. О местонахождении жителя Верхнедонского района ничего не известно уже сутки.

Евгений 5 марта ушел из дома и не вернулся. После мужчина перестал выходить на связь с близкими. Взволнованные родственники пытались сами отыскать мужчину. Когда Евгения не получилось найти своими силами, его родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам. Он может нуждаться в медицинской помощи, так как у него легкая степень деменции.

Пропавший мужчина может находиться в городе Миллерово или станице Казанской.

Рост Евгения - 180 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины черные, с проседью, волосы.

В последний раз его видели в футболке, бежево-сером свитере, спортивных брюках, черной кепке и черных тапочках.

Если вы знаете что-то о местонахождении Евгения, то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
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