В Ростове без вести пропал 81-летний пенсионер

В донской столице пропал 81-летний мужчина. Михаил Усиков ушел из дома на проспекте Королева 9 августа и бесследно исчез.По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого 169 сантиметров, волосы седые, телосложение среднее, глаза серые, носит усы.В день своей пропажи на пожилом мужчине была рубашка с рукавом, светлые туфли и темные брюки. На голове – фуражка. Ростовчанину нужна медпомощь.Все, кто видел или знает, где может находиться мужчина, могут позвонить по номерам: 8 800 700 54 52.