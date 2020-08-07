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В Ростове без вести пропал 81-летний пенсионер

В Ростове без вести пропал 81-летний пенсионер
В донской столице пропал 81-летний мужчина. Михаил Усиков ушел из дома на проспекте Королева 9 августа и бесследно исчез.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого 169 сантиметров, волосы седые, телосложение среднее, глаза серые, носит усы.

В день своей пропажи на пожилом мужчине была рубашка с рукавом, светлые туфли и темные брюки. На голове – фуражка. Ростовчанину нужна медпомощь.

Все, кто видел или знает, где может находиться мужчина, могут позвонить по номерам: 8 800 700 54 52.

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