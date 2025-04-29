В Ростове архитекторы и общественники обсудили вопросы капремонта публички

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону 29 апреля состоялось первое обсуждение ремонта здания Донской публичной библиотеки. В мероприятии участвовали представители различных ведомств, включая министерства культуры, строительства и архитектуры, а также эксперты по охране памятников, активисты и жители города, обеспокоенные предстоящим капитальным ремонтом.Ситуация вокруг реставрации библиотеки обсуждается в Ростове-на-Дону с конца марта. Городская администрация представила проектную документацию на ремонтные работы одного из самых узнаваемых зданий города, охватывающие как само здание, так и прилегающую территорию. Стоимость проекта превышает 2 миллиарда рублей. Наибольшую обеспокоенность общественности вызвала запланированная полная замена облицовки из туфа, которую градозащитники считают угрозой для исторического облика здания. Так как здание не имеет статуса объекта культурного наследия, контроль за работами со стороны экспертов ограничен, что вызывает опасения по поводу возможной реконструкции.Градозащитники обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, призывая его обратить внимание на проблему и обеспечить участие комитета ОКН в обсуждении ремонтных работ. Также был организован сбор подписей против замены облицовки.В середине апреля директор библиотеки Анна Желябовская отменила открытый конкурс на проведение ремонтных работ. Юрий Слюсарь признал проектную документацию требующей доработки, подчеркнув необходимость сотрудничества с жителями и экспертами.На первом обсуждении в конце апреля, объявленном всего за сутки до его проведения, присутствовали архитекторы, общественные деятели, эксперты, представители министерств и СМИ.Директор библиотеки Анна Желябовская рассказала об истории создания здания и его значении для города, отметив необходимость капитального ремонта из-за проблем с пожарной безопасностью, инженерными сетями, дымоудалением и антитеррористической защищенностью, а также из-за разрушающейся облицовки.Архитектор проекта Павел Селезнев объяснил, что предложенная система вентилируемого фасада полностью повторяет существующую облицовку. Он подчеркнул, что оригинальный туф невозможно сохранить из-за разрушения цементного раствора и коррозии металлических элементов. По его мнению, конструкция вентфасада незначительно повлияет на пропорции здания.Общественники, несмотря на заверения архитектора, не верят, что здание сохранит свой первозданный вид. Краевед Геннадий Крольман выразил опасения по поводу сохранения облика здания после ремонта.Глава Ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин подчеркнул необходимость реализации технических решений проекта.- Любая идея должна быть доведена до положительного результата, - отметил Александр Кожин.