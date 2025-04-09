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Ремонт Донской публичной библиотеки в Ростове неожиданно отменили

Ремонт Донской публичной библиотеки в Ростове неожиданно отменили
В Ростове-на-Дону капитальный ремонт публичной библиотеки был неожиданно отменен. Соответствующий документ появился в распоряжении DonDay.

Судя по информации из документа, директор публички Анна Желябовская подписала отмену от открытого конкурса на проведение работ по капитальному ремонту учреждения. С чем это было связано, пока не известно.

Отметим, что против капитального ремонта, который подразумевал полное обновление фасада, были градозащитники и общественники. По их мнению, это уничтожит уникальность исторического здания.

На ремонтные работы выделили более двух миллиардов рублей.
Фото: Дондей
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