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Из-за матча на «Ростов Арене» изменится схема движения автобусов. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.Матч должен пройти 28 сентября в 20:00 между между ФК «Ростов» и ФК «Акрон». В этот день для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Движение будет организовано до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. Муниципальные маршруты №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до ТРК «Мегамаг».Также добраться к стадиону горожане смогут на автобусах №№ 8, 49, 65 и 75.