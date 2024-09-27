Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за матча на «Ростов Арене» изменится схема движения автобусов

Из-за матча на «Ростов Арене» изменится схема движения автобусов
Из-за матча на «Ростов Арене» изменится схема движения автобусов. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

Матч должен пройти 28 сентября в 20:00 между между ФК «Ростов» и ФК «Акрон». В этот день для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Движение будет организовано до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. Муниципальные маршруты №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут продлены до ТРК «Мегамаг».

Также добраться к стадиону горожане смогут на автобусах №№ 8, 49, 65 и 75.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.