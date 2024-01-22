В Ростове-на-Дону сорвали сроки подачи воды в Пролетарском районе

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В Ростове-на-Дону не успели вернуть воду жителям Пролетарского района в установленные сроки. Объем работ на магистральном трубопроводе оказался больше, чем ожидалось.Крупный порыв на улице Берберовской случился 21 января около 18:00. От коммуникации оказались отрезаны люди, проживающих во 2-м поселке Пилотов, СНТ «Виноградарь», «Ветеран СМР», «Гамма-труд», «Аэро», поселке Янтарном и Северо-западной промзоне.Восстановить подачу питьевой жидкости обещали 22 января к 07:00. Однако тысячи горожан не получают в дома воду уже более 16 часов.Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков сообщил о новых сроках окончания работы. Ремонт планируют закончить 22 января к 10:00.