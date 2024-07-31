В Ростове 35-летний мужчина пропал без вести

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове без вести пропал 35-летний мужчина. О том, где находится Сергей Чиркин, ничего не известно с 26 июля.В тот день мужчина ушел из дома и не вернулся. Сергей перестал выходить на связь, из-за чего близкие забили тревогу. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.Добровольцы прочесывают все районы Ростова в поисках мужчины.Рост пропавшего - 175 сантиметров, мужчина нормального телосложения. У него светло-русые волосы и серо-зеленые глаза.В последний раз мужчину видели одетым в темно-зеленую майку, черные шорты и обутым в коричневые шлепанцы.Если вы знаете, где может находиться Сергей, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.