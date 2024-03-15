В Ростове разыскивают пропавшего без вести 45-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. Сергей Дубин не выходит на связь с близкими около недели.Мужчина ушел из дома 8 марта в неизвестном направлении. Родственники не смогли дозвониться Сергею и забили тревогу. Он не вернулся домой ни вечером, ни на следующее утро. Тогда близкие написали заявление в полицию. Позднее к поискам подключились волонтерские отряды.Пропавший ростом 165 сантиметров и нормального телосложения. У него светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения Сергей Дубин надел черную куртку, синюю кофту с капюшоном и синие джинсы. На голове у него серая шапка, обут в черные кроссовки.Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.