В Ростове 30% молодежи не может трудоустроиться

В Ростове около 30% молодежи не может трудоустроиться. Эту проблему поднял Юрий Нерсесян в ходе шестого заседания Ростовской-на-Дону городской Думы 22 июня.По словам депутата, в число молодых дончан, столкнувшихся с проблемой трудоустройства, вошли выпускники колледжей и вузов, а также парни, демобилизованные из вооруженных сил. Юрий Нерсесян отметил, что этой категории молодежи предлагают либо работу грузчиков на складах и базах, либо разнорабочих. При этом рабочий день там составляет от 12 часов в сутки.- Такая ситуация наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Трудоустроиться молодому человеку по специальности очень тяжело, - подчеркнул Юрий Нерсесян.Депутат поинтересовался у начальника отдела по делам молодежи Андрея Бганцева, делается ли что-то для того, чтобы кардинально изменить ситуацию.Бганцев объяснил, что отдел по делам молодежи проводит работы с учебными заведениями по их взаимодействию с собственными центрами карьеры.- Вузы и персональные учебные заведения несут долю ответственности и взаимодействуют с предприятиями в поиске рабочих мест для своих выпускников, которых более 130 тысяч человек, - ответил чиновник.Однако Нерсесян возразил, что из всех этих студентов вузы и колледжи сотрудничают только с небольшой частью выпускников. Остальные же остаются не у дел.