В Ростове 28 июня тысячи жителей останутся без электричества

Фото: Дондей

В Ростове 28 июня в домах тысяч жителей отключат электричество. Причиной неудобств стало техническое обслуживание оборудования. График отключения опубликовало «Донэнерго» у себя на сайте.С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов на улице Андрея Сладкова, 1-25, 54-80; улице 3-й Баррикадной, 35-85, 36-52, 82-96; улице Калининой, 43-59; в переулке Киевском, 1-21, 2-18; на улице 4-й Кольцевой, 64А, 66А; улице 5-й Кольцевой, 60-72, 51-65; 6-й Кольцевой, 34-62, 63-79; Осипенко, 15-61, 64; в переулке Спортивном, 1-19, 2-20; переулке Холмогорском 1-11, 2-12 и переулке Югова, 5-27, 6-26.В центральных районах свет отключат с 9:00 до 17:00 у жителей на проспекте Буденновском, 80,80б; в переулке Соборном, 69; на улицах Народного Ополчения, 266 и Черепахина, 247.С 9:00 до 12:00 погаснут лампочки в домах по адресам: Шаумяна, 26/41, 3/31/18; Б. Садовая, 20, 28, 30; переулок Братский, 30/20, 36-38; улицы Серафимовича, 11/28 и Социалистическая, 23-25.На два часа, с 10:00 до 12:00, отключат электроэнергию жителям улиц Кузнечной, 248-338, 273-347; Магнитогорской, 176-196; переулка 2-го Поселкового, 11-13.Также на два часа, с 13:00 до 15:00, без света будут дома, расположенные по адресам: переулки Денисова, 1-43, 2-66; Дежнева, 1-17, 2-24; улица Батуринская, 100-128; переулки Мушкетова, 1-21, 2-14; Краснощекова, 1-15, 2-14 и улица Тружеников, 64-74.