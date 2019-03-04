В Ростове 11-летний мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями



Маленький мальчик ушёл из дома в Ростове после ссоры с родителями. Мама с папой, обнаружив, что их 11-летний сын ушёл, обратились в полицию. Ориентировку быстро распространили по городу. Мальчугана искали в Ворошиловском районе.



На пропавшего случайно наткнулся сотрудник Росгвардии, который возвращался после плановой проверки. Возле одной из многоэтажек он увидел одиноко гуляющего мальчика. После разговора стало понятно, что парень обиделся на родителей и ушёл из дома. Обратно он не смог вернуться, потому что заблудился.



По информации пресс-службы Росгвардии, правоохранитель сообщил в отдел полиции, что нашёл ребёнка. Он доставил его в дежурную часть и вернул родителям.