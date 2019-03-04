Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове 11-летний мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями

В Ростове 11-летний мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями
Маленький мальчик ушёл из дома в Ростове после ссоры с родителями. Мама с папой, обнаружив, что их 11-летний сын ушёл, обратились в полицию. Ориентировку быстро распространили по городу. Мальчугана искали в Ворошиловском районе.

На пропавшего случайно наткнулся сотрудник Росгвардии, который возвращался после плановой проверки. Возле одной из многоэтажек он увидел одиноко гуляющего мальчика. После разговора стало понятно, что парень обиделся на родителей и ушёл из дома. Обратно он не смог вернуться, потому что заблудился.

По информации пресс-службы Росгвардии, правоохранитель сообщил в отдел полиции, что нашёл ребёнка. Он доставил его в дежурную часть и вернул родителям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.