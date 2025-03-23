Один погиб и двое пострадали в результате атаки дронов в Ростовской области

Фото: Юрий Слюсарь.

В Ростовской области один погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.Напомним, в ночь на 23 марта в регионе сбили 29 беспилотников. Повреждены оказались несколько домов и других объектов. В том числе дом на улице Горсоветской, 49 в Ростове, магазин «Изумруд» в Сальске, на пересечении улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка, в хуторе Каюкова Тарасовского района повреждены два дома, а в слободе Колодези Миллеровского района – один дом и летняя кухня.На трассе Морозовск – Цимлянск из-за падения беспилотника погиб 42-летний москвич. Он ехал через Ростовскую область домой из Краснодарского края. Также в Ростове на улице Горсоветской, 49 были ранены два жителя. Одному из них врачи помогли на месте, второй находится в больнице.