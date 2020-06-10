В реке Дон ростовчане заметили масляные пятна

Люди в Ростове-на-Дону обеспокоены подозрительными разводами на поверхности реки. Днём 12 июня жители Ленинского района города позвонили в спасательную службу и сообщили, что заметили большие масляные пятна на берегу, а также почувствовали сильный запах солярки на лодочной станции.Выяснилось, что угрозы разлива нефтепродуктов нет. В воде возле берега присутствует радужная плёнка. Её площадь не вызывает опасность.