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В реке Дон ростовчане заметили масляные пятна

В реке Дон ростовчане заметили масляные пятна
Люди в Ростове-на-Дону обеспокоены подозрительными разводами на поверхности реки. Днём 12 июня жители Ленинского района города позвонили в спасательную службу и сообщили, что заметили большие масляные пятна на берегу, а также почувствовали сильный запах солярки на лодочной станции.
- На место происшествия выехал расчёт поисково-спасательной группы № 25 поисково-спасательной службы, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. – Специалисты провели разведку и фотофиксацию.

Выяснилось, что угрозы разлива нефтепродуктов нет. В воде возле берега присутствует радужная плёнка. Её площадь не вызывает опасность.

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