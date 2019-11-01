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В Дону на территории Ростова обнаружили большое маслянистое пятно

В Дону на территории Ростова обнаружили большое маслянистое пятно
В реке Ростова-на-Дону обнаружили большое маслянистое пятно. Такое сообщение около полудня 6 ноября поступило в диспетчерскую службу. Информацию предоставили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Инспектор отдела рыбоохраны рассказал, что в Дону в районе острова Зелёного появилась маслянистая плёнка. Площадь пятна составила 50 квадратных метров. На место прибыли сотрудники поисково-спасательной группы. Представители Азовского научно-исследовательского института взяли пробу воды, чтобы выявить степень опасности пятна для рыбы и людей. Поверхность реки обработали специальным веществом.

В Управлении по делам ГО и ЧС добавили, что угрозы окружающей среде нет.

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