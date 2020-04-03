В центре Ростова-на-Дону ребёнок едва не выпал из окна, «гуляя» на подоконнике

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В Кировском районе Ростове-на-Дону ребёнок едва не выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошёл днём 7 апреля в переулке Крепостном.Прохожие заметили, что из открытого окна одной из квартир выглядывает семилетний малыш. Он высовывался наружу, затем сел на подоконник и свесил ноги. О происходящем неравнодушные горожане сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу.Как сообщил начальник расчёта Антон Мец, ребёнка убрали с подоконника ещё до прибытия специалистов. Он находился в квартире вместе со взрослыми, которые не доглядели за малышом.