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В центре Ростова-на-Дону ребёнок едва не выпал из окна, «гуляя» на подоконнике

В центре Ростова-на-Дону ребёнок едва не выпал из окна, «гуляя» на подоконнике
Фото для иллюстрации: strana39.ru

В Кировском районе Ростове-на-Дону ребёнок едва не выпал из окна многоэтажки. Инцидент произошёл днём 7 апреля в переулке Крепостном.

Прохожие заметили, что из открытого окна одной из квартир выглядывает семилетний малыш. Он высовывался наружу, затем сел на подоконник и свесил ноги. О происходящем неравнодушные горожане сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу.

- Были оповещены экстренные службы, на место выехал расчёт поисково-спасательной группы, - прокомментировали в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

Как сообщил начальник расчёта Антон Мец, ребёнка убрали с подоконника ещё до прибытия специалистов. Он находился в квартире вместе со взрослыми, которые не доглядели за малышом.

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