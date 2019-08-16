В Пролетарском районе Ростова из-за раскопок ограничат движение транспорта



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В Ростове на два с половиной месяца ограничат движение транспорта в Пролетарском районе. Ограничение вводится в связи с археологическими изысканиями, которые будут проводиться в этом районе города.



Об ограничениях сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города 19 августа. Проезд будет закрыт на улице 39-я Линия от улицы Сарьяна до Богданова.

- Ограничение вводится с 9 сентября до 20 ноября, - сообщили в ведомстве.



Раскопки будут проводить в преддверии реконструкции дороги по улице 39-я Линия. Археологам предстоит исследовать участок некрополя Кизитеринского городища. На работы выделили 14 миллионов рублей.