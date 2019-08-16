Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Пролетарском районе Ростова из-за раскопок ограничат движение транспорта

В Пролетарском районе Ростова из-за раскопок ограничат движение транспорта
Фото: www.vladtime.ru

В Ростове на два с половиной месяца ограничат движение транспорта в Пролетарском районе. Ограничение вводится в связи с археологическими изысканиями, которые будут проводиться в этом районе города.

Об ограничениях сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города 19 августа. Проезд будет закрыт на улице 39-я Линия от улицы Сарьяна до Богданова.
- Ограничение вводится с 9 сентября до 20 ноября, - сообщили в ведомстве.

Раскопки будут проводить в преддверии реконструкции дороги по улице 39-я Линия. Археологам предстоит исследовать участок некрополя Кизитеринского городища. На работы выделили 14 миллионов рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.