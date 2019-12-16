В приграничных районах Ростовской области установят системы экстренного оповещения населения



Фото: sevline.com

В Ростовской области установят системы экстренного оповещения населения в районах, граничащих с Украиной.



В рамках проекта предусмотрена установка более 400 технических устройств в 271 населенном пункте. Программа будет реализована в три этапа в 10 муниципальных образованиях.

– Сегодня практически завершен первый этап: новая система оповещения построена на территории Каменского, Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов, - рассказали в правительстве Ростовской области.



Во время второго этапа, в 2020 году, систему оповещения установят в Гуково, Красносулинском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах. В 2021 году аналогичные установки появятся в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.



На реализацию проекта выделено около 300 млн рублей. Запустить систему оповещения будет возможно не только из единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, но и из центра информационного обеспечения населения Ростовской области.