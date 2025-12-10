Сколько стоит выступление Деда Мороза и Снегурочки в Ростовской области

Фото: соцсети

В преддверии Нового года люди задумываются о том, как встречать его и, главное, как развлечь детей. Одним из самых популярных и сказочных мероприятий станет пригласить Деда Мороза и Снегурочку. Donday вместе с экспертами «Авито» выяснили, сколько стоит поздравление от Деда и Мороза и Снегурочки в Ростовской области.Аналитики изучили стоимость подобных услуг в области в ноябре 2025 года и выяснили, что цена на выступление аниматоров в среднем начинается от 2 850 рублей.Многие дончане хотят видеть именно Деда Мороза на праздничных вечерах. Так, средняя стоимость по региону на работу артистов начинается от 2 850 рублей в час, в донской столице — от 3 500 рублей.В ноябре также вырос спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза. Рост составил почти в 3 раза больше, чем в октябре.А вот стоимость услуг аниматоров в образе Снегурочки в Ростовской области в среднем идет от 3 000 рублей за час. В Ростове ценник дороже на 500 рублей.Спрос на услуги аниматоров в образе Снегурочек также вырос в 3,3 раза в ноябре, по сравнению с октябрем.Аналитики отмечают, что на конечную стоимость гонорара влияют формат мероприятия, продолжительность программы, опыт артиста. Также ближе к самому празднику цены могут повыситься из-за спроса.