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В Ростове снесут еще один аварийный дом на Ставского. Соответствующий документ опубликовала городская администрация.Двухэтажный дом на Ставского, № 32/109 признали аварийным еще в 2020 году. Жильцам направили письмо с требованием снести здание за свой счет, но, поскольку для людей это большие затраты, демонтаж аварийного строения ложится на местные власти.По данным администрации, расселение запланировано в 2026 году. За изъятые квартиры ростовчане получат компенсационные выплаты. После того как выкупят жилье, планируется, что специалисты приступят к сносу. Средства должны выделить из городского бюджета.