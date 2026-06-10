Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове снесут еще один аварийный дом на Ставского

В Ростове снесут еще один аварийный дом на Ставского
В Ростове снесут еще один аварийный дом на Ставского. Соответствующий документ опубликовала городская администрация.

Двухэтажный дом на Ставского, № 32/109 признали аварийным еще в 2020 году. Жильцам направили письмо с требованием снести здание за свой счет, но, поскольку для людей это большие затраты, демонтаж аварийного строения ложится на местные власти.

По данным администрации, расселение запланировано в 2026 году. За изъятые квартиры ростовчане получат компенсационные выплаты. После того как выкупят жилье, планируется, что специалисты приступят к сносу. Средства должны выделить из городского бюджета.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика