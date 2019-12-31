В подпольном цехе в Ростове алкоголь изготавливали с водой из уличного бассейна
Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя ликвидировали в Ростове. Об это 10 января сообщили в МВД России.
Незаконное предприятие было организовано в складских помещениях и на территории частного дома. Во время обыска правоохранители изъяли около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Там же хранилась пустая тара, пробки и коробки с этикетками.
- Предварительно установлено, что при изготовлении алкоголя применялась не очищенная вода из уличного бассейна, - сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Незаконный бизнес принёс своим организаторам больше 17 миллионов рублей прибыли.
Нелегальные коммерсанты задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены под домашний арест.