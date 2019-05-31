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В первую неделю лета в Ростове прогнозируют понижение температуры, ливни и грозы

В первую неделю лета в Ростове прогнозируют понижение температуры, ливни и грозы
Фото: Yandex.kz
В Ростове в конце мая установилась жаркая погода. В первые дни июня столбики термометров поднялись до отметки выше 30 градусов. Однако уже на следующей неделе погода резко изменится.

По прогнозу синоптиков, на Дон придёт атмосферный фронт, который принесёт дожди с грозами, возможен шквалистый ветер. Причиной изменения погоды станет встреча горячего и холодного фронтов. Ориентировочно это произойдёт во вторник. В результате температура понизится на 7-12 градусов.

Непогода продлится до четверга. После в Ростовскую область вернется жара. В отдельные дни среднесуточная температура воздуха будет выше средних многолетних значений.

Как ранее писал Rostov.ru, в целом наступившее лето укладывается в климатические нормы донского региона.

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