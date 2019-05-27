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Синоптики рассказали, каким будет лето в Ростовской области

Синоптики рассказали, каким будет лето в Ростовской области
Фото: ok.ru

Несколько дней остаётся до наступления календарного лета. На Дону традиционно в это время года устанавливается сухая и жаркая погода. Однако, по сравнению с прошлым годом, изнывать от зноя придётся не так часто. Кроме жары, летние месяцы подарят кратковременные дожди, иногда даже с градом и сильным ветром.

О погоде на предстоящие три месяца Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.
- В отдельные дни среднесуточная температура воздуха будет выше средних многолетних значений, - рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. - Жаркие дни будут чередоваться с кратковременными периодами выпадения дождей с грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра.

По словам Елены Назаровой, июнь прогнозируется умеренно жарким.
- Преобладающая температура воздуха в дневные часы ожидается в пределах +23…+28 градусов. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки, - добавила Елена Николаевна.

В июне также прогнозируются кратковременные грозовые дожди со шквалами, возможен град.

Июль и август будут более сухими. В июле средняя температура составит +25…+30 градусов, в отдельные дни - до +32…+37 и выше. Август тоже обещает быть знойным, но во второй половине месяца ожидается спад жары.

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