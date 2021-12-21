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В центре Ростова при сносе здания обрушился экскаватор

В центре Ростова при сносе здания обрушился экскаватор
В центре Ростова во время сноса дома обрушился экскаватор. Происшествие случилось вечером 23 декабря на улице Социалистической, 129.

По предварительным данным, строители занимались разборкой здания. В какой-то миг водитель не смог справиться с управлением большой машины. Строительная машина упала прямо среди разрушенных частей аварийного дома.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Корреспондент Rostov.ru прибыл на место происшествия, чтобы пообщаться с рабочими и узнать, как все произошло. Однако строители наотрез отказались разговаривать.

В МЧС данных о случившемся не поступало.

Известно, что аварийное здание на улице Социалистической датируется 1910 года. Это был заброшенный четырехэтажный дом, который находился в списке аварийных. Власти решили его снести. Сумма контракта на снос корпусов «А» и «Б» составила 10,2 миллиона рублей.
Фото: соцсети.
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