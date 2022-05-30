В первом квартале 2022 года средняя зарплата в Ростове выросла до 44 тысяч рублей

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Состоялось заседание ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова». Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, прошло 31 мая. В нем приняли участие замглавы донского региона Александр Скрябин, замминистра цифрового развития области Сергей Бондаренко, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, а также директора различных предприятий Дона.Со вступительной речью выступил глава администрации города. Алексей Логвиненко отметил, что ВГП (валовой городской продукт) за первый квартал составил 139 миллиардов рублей — на 20% больше, чем за тот же период прошлого года, а среднемесячная зарплата — 44 тысячи рублей (выросла на 7%).— Когда мы с вами переживали по поводу пандемии и делали пессимистичные прогнозы, надо сказать должное, они не сбылись. И мы помним, что очень быстро в 2021 году экономику восстановили и показали даже рост по всем ключевым позициям, — рассказал Алексей Логвиненко. — У нас за последние три года беспрецедентно вырос бюджет города. А по итогам первого квартала существенно вырос валовой городской продукт.На всех уровнях власти разрабатываются и применяются меры поддержки бизнеса. На федеральном уровне — это кредитные каникулы в отдельных отраслях, льготные кредиты для системообразующих организаций, снижение комиссий и возмещение на оплату банковских комиссий, субсидии компаниям, принимающим на работу молодежь до 30 лет.Малому и среднему бизнесу, социально ориентированным некоммерческим организациям дается «право на ошибку». Предприятия не будут штрафовать за нарушение, совершенное впервые. Действует и поддержка предпринимателей, принимающих участие в госзакупках. Это списание штрафов и пеней, сокращенный срок оплаты (неделя вместо 15 дней), амнистия для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. Также теперь допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года.Появились программы возмещения затрат: по оплате труда работников при организации общественных и временных работ, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.Внедрен и льготный лизинг для малого и среднего бизнеса и специальная льгота по аренде на Дону — для арендаторов госимущества и муниципальных земельных участков. Также предприниматели могут пользоваться займами по специальным условиям — со сниженной ставкой. А для решения проблем импортозамещения Минпромторгом России организован сервис импортозамещения. В Ростове-на-Дону работает Центр субконтрактации, который обрабатывает производственные запросы предприятий и коммерческие предложения, организовывает бизнес-миссии. В текущем году ростовские компании посетят промышленные предприятия Воронежской области, Ставропольского и Пермского краев.Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков подчеркнул, что победить любой кризис можно с помощью стратегий. Для этого нужно знать свой бизнес, свои рынки и преимущества на этих рынках.