Малыша кенгуру после карантина выпустили в уличный вольер Ростовского зоопарка
В Ростовском-на-Дону зоопарке двухгодовалового кенгуру выпустили в уличный вольер. Об этом сотрудники зоосада сообщили 19 апреля на своей странице в соцсетях.
Малыша привезли из Южного парка птиц «Малинки» в середине марта для создания пары с самкой. После прибытия «прыгуна» переместили в карантин. Спустя месяц северного серого кенгуру выпустили на волю. Теперь он гуляет по уличному вольеру вместе с сородичами.
Северные серые кенгуру — один из крупнейших видов. Самцы достигают роста взрослого человека. Кроме того, они являются рекордсменами по длине прыжков и обладают удивительными боксерскими способностями. В природе эти сумчатые обитают в восточной части Австралии.
Ранее стало известно о пополнении в семье кенгуру Беннета. В марте у пары Сибиряка и Бури родился малыш. Его пол пока неизвестен — кроха выберется из материнской сумки не раньше, чем через два с половиной — три месяца.