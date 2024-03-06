В Ростовской области празднование Масленицы перенесли из-за выборов

Фото: Rostov.ru

В Новочеркасске Ростовской области из-за выборов перенесли Масленицу. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на региональное правительство.Празднование запланировали на 17 марта. Однако из-за выборов президента РФ с 15 по 17 Масленицу проведут на неделю раньше. Известно, что гуляния запланированы в Новочеркасске.- Значительные ресурсы будут задействованы на обеспечение работы избирательных комиссий и правопорядка в дни голосования, было принято решение массовое этнокультурное мероприятие провести неделей раньше в канун масленицы, на окончание Пестрой недели, - сообщили в правительстве Ростовской области.Будут ли касаться изменения Ростова и других городов региона – неизвестно.