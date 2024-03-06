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В Ростовской области празднование Масленицы перенесли из-за выборов

В Ростовской области празднование Масленицы перенесли из-за выборов
В Новочеркасске Ростовской области из-за выборов перенесли Масленицу. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на региональное правительство.

Празднование запланировали на 17 марта. Однако из-за выборов президента РФ с 15 по 17 Масленицу проведут на неделю раньше. Известно, что гуляния запланированы в Новочеркасске.

- Значительные ресурсы будут задействованы на обеспечение работы избирательных комиссий и правопорядка в дни голосования, было принято решение массовое этнокультурное мероприятие провести неделей раньше в канун масленицы, на окончание Пестрой недели, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Будут ли касаться изменения Ростова и других городов региона – неизвестно.
Фото: Rostov.ru
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