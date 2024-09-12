В Ростовской области в парке «Лога» поселилась серая ворона

Фото: парк "Лога"

В парке «Лога» в Ростовской области поселилась серая ворона. Сотрудники зоосада 12 сентября сообщили в соцсетях, что птица прилетала в парк и выпрашивала еду у посетителей.Ворона контактировала с другими животными, поэтому ее поймали и передали ветеринару. Врач ее осмотрел, взял анализы. Оказалось, что у нее был старый перелом лапки, из-за которого она хромает. Исследования показали, что ворона ничем не болеет.Несмотря на это, ее отправили на карантин. Ворону решили оставить в парке. Новую обитательницу назвали Кларой. Птицу будут регулярно отлавливать и осматривать ветеринары.