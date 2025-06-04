В парке им. Вити Черевичкина провели дискотеку «серебряного» возраста

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Дискотеку «Серебряного» возраста провели в парке Вити Черевичкина в Ростове. Под хиты прошлых лет ростовчане смогли потанцевать и завести новые знакомства.Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Время активных». Этот проект помогает пожилым жителям вести насыщенный образ жизни. В рамках проекта проходят спортивные занятия, мастер-классы, экскурсии и другие интересные активности, позволяющие с пользой и удовольствием проводить свободное время.- Пожилые ростовчане хотят жить полноценной активной жизнью, проводить время в приятной компании, заводить новые знакомства. И мы стараемся в рамках проекта «Время активных» делать их досуг более разнообразным. Формат летних дискотек в парках — хорошая возможность отвлечься от домашних дел, вспомнить молодые годы и провести летний вечер в компании единомышленников, — рассказала директор Департамента социальной защиты населения города Виктория Добрицкая.Ростовчанка Валентина Николаевна пришла на дискотеку со своей подругой. Под зажигательные хиты женщины потанцевали и отлично провели время на свежем воздухе.Для некоторых людей старшего поколения это оказалось новым интересным опытом.- Нам очень приятно, что для нас сделали такое мероприятие. Мы уже пожилые люди, и нас радует вот такое. Почаще бы таких мероприятий, - поделилась одна из участниц мероприятий Ольга Петровна - Ожидаем сегодня хорошего настроения, музыки и радости в душе.Музыка и теплая атмосфера превратили обычный вечер в настоящий праздник для пожилых людей.