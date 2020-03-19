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На улице Вити Черевичкина движение автомобилей ограничат на полгода

На улице Вити Черевичкина движение автомобилей ограничат на полгода
На улице Вити Черевичкина движение автомобилей ограничат на полгода. Об этом рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.

1 апреля в районе дома № 83 по улице Вити Черевичкина начнется прокладка подземных коммуникаций. На время работ движение в этом районе будет ограничено. Данные меры будут действовать до 1 сентября.

3 апреля проезд перекроют еще на одном участке Ростова. До 20 июня ограничения будут действовать на улицах Токарной и Калининградской. В течение почти трех месяцев тут будут проходить дорожные работы.

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