На улице Вити Черевичкина движение автомобилей ограничат на полгода



На улице Вити Черевичкина движение автомобилей ограничат на полгода. Об этом рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.



1 апреля в районе дома № 83 по улице Вити Черевичкина начнется прокладка подземных коммуникаций. На время работ движение в этом районе будет ограничено. Данные меры будут действовать до 1 сентября.



3 апреля проезд перекроют еще на одном участке Ростова. До 20 июня ограничения будут действовать на улицах Токарной и Калининградской. В течение почти трех месяцев тут будут проходить дорожные работы.