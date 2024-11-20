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В Ростове пять лет не убирают свалку в парке имени Чуковского

В Ростове пять лет не убирают свалку в парке имени Чуковского
Жители Ростова-на-Дону уже пять лет жалуются на свалку в парке имени Чуковского. Об этом сообщили местные жители на сайте «Благоустройство» 20 ноября.

По словам горожан, мусор в этом месте начал скапливаться еще в 2019 году, но коммунальные службы так и не приняли меры по очистке территории.

Ростовчане наблюдали, как горы мусора растут под их окнами, но терпели. Однако в 2024 году одному из местных жителей надоело мириться с этой ситуацией, и он решил обратиться за помощью к городским властям. Горожанин написал обращение, в котором рассказал о проблеме со свалкой в парке.

Сейчас заявка находится на модерации и ждет назначения исполнителя. Возможно, спустя пять лет местные жители наконец-то смогут насладиться прогулкой по чистому парку.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Ростове-на-Дону не решаются годами существующие проблемы с уборкой мусора. Жители города надеются, что власти обратят внимание на их проблему и примут меры по очистке парка.
Фото: соцсети
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