Замглавы администрации Азова ушёл с должности



Свой пост покинул заместитель главы администрации Азова. Станислав Потаков был управляющим делами мэрии. Он ушёл с должности 12 ноября.



Потаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает DonDay Азов, он собирается работать по технической специальности и переходит в другую организацию.



Его назначили управляющим делами администрации в марте 2019 года. До этого он был депутатом Азовской гордумы и заместителем директора по инвестициям компании «Теплоэнерго».



Пока покинутая Станиславом Потаковым должность остаётся вакантной.