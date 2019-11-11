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Замглавы администрации Азова ушёл с должности

Замглавы администрации Азова ушёл с должности
Свой пост покинул заместитель главы администрации Азова. Станислав Потаков был управляющим делами мэрии. Он ушёл с должности 12 ноября.

Потаков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает DonDay Азов, он собирается работать по технической специальности и переходит в другую организацию.

Его назначили управляющим делами администрации в марте 2019 года. До этого он был депутатом Азовской гордумы и заместителем директора по инвестициям компании «Теплоэнерго».

Пока покинутая Станиславом Потаковым должность остаётся вакантной.

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