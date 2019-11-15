В отношении главы города Сальска возбуждено уголовное дело





В городе Сальске Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.



По информации прокуратуры Ростовской области, в нарушение требований Земельного кодекса глава заключил с коммерческой организацией договор аренды на земельный участок сельхозназначения без проведения торгов. При этом плата за аренду 111 гектаров составила всего 15 тысяч рублей.

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в надзорном ведомстве.



Добавим, что речь идёт о бывшем главе города Геннадии Миргороде. В настоящее время должность мэра в Сальске вакантна. Конкурс на замещение должности главы администрации объявлен на 27 ноября.