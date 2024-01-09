В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело
В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело. В новом эпизоде получения взятки обвиняют Вадима Сидорова.
Бывшего чиновника задержали на рабочем месте 8 ноября 2023 года. С тех пор мужчина находится под стражей. По версии следствия, от одного из предпринимателей Вадим Сидоров получил 176 тысяч рублей за покровительство. Во время расследования правоохранительные органы выявили новый эпизод взяточничества.
В региональном УФСБ сообщили, что бизнесмен в обмен на защиту Вадиму Сидорову мог передать 130 тысяч рублей.
С 2001-го до 2017 года деятельность Вадима Сидорова была связана с бухгалтерским делом. С 2018 года он стал первым заместителем главы администрации Кагальницкого района. В 2021-м Сидоров возглавил муниципалитет.