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В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело

В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело
В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело. В новом эпизоде получения взятки обвиняют Вадима Сидорова.

Бывшего чиновника задержали на рабочем месте 8 ноября 2023 года. С тех пор мужчина находится под стражей. По версии следствия, от одного из предпринимателей Вадим Сидоров получил 176 тысяч рублей за покровительство. Во время расследования правоохранительные органы выявили новый эпизод взяточничества.

В региональном УФСБ сообщили, что бизнесмен в обмен на защиту Вадиму Сидорову мог передать 130 тысяч рублей.

С 2001-го до 2017 года деятельность Вадима Сидорова была связана с бухгалтерским делом. С 2018 года он стал первым заместителем главы администрации Кагальницкого района. В 2021-м Сидоров возглавил муниципалитет.
Фото: администрация Кагальницкого района
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