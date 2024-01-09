Фото: администрация Кагальницкого района

В отношении бывшего главы Кагальницкого района возбудили второе уголовное дело. В новом эпизоде получения взятки обвиняют Вадима Сидорова.Бывшего чиновника задержали на рабочем месте 8 ноября 2023 года. С тех пор мужчина находится под стражей. По версии следствия, от одного из предпринимателей Вадим Сидоров получил 176 тысяч рублей за покровительство. Во время расследования правоохранительные органы выявили новый эпизод взяточничества.В региональном УФСБ сообщили, что бизнесмен в обмен на защиту Вадиму Сидорову мог передать 130 тысяч рублей.С 2001-го до 2017 года деятельность Вадима Сидорова была связана с бухгалтерским делом. С 2018 года он стал первым заместителем главы администрации Кагальницкого района. В 2021-м Сидоров возглавил муниципалитет.